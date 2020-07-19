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سجن صاحب مؤسسة تغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل

سجن صاحب مؤسسة تغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في تجارة القهوة والعطارة بمدينة حائل بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية وثبوت قيام العاملين لدى المنشأة بتعبئة منتجات القهوة والعسل دون ترخيص ودون بيانات تجارية، وعرض كريمات مقلدة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، كما ضبطت ملصقات مطبوعة توضع على العبوات وتستخدم في أعمال الغش.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف والسجن لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمرتكبي أعمال الغش والتقليد، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

 

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