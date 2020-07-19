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طائرة صغيرة تصطدم ببرج ساحة للطيران في ألمانيا (صور)

طائرة صغيرة تصطدم ببرج ساحة للطيران في ألمانيا (صور)
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تواصل – وكالات:

شهدت مدينة مونشبرغ شرقي العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، اصطدام طائرة صغيرة ببرج ساحة الطيران، الذي أنشيء في عام 2013.

ونجا من الحادث اثنين من الركاب، كانا على متن الطائرة، حيث أمكن إنقاذهما ونقلهما جوا بمروحية إلى المستشفى.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الراكبين وقعت لهما إصابات طفيفة، ولا تزال الطائرة معلقة بالبرج، ومن غير المعروف بعد كيف اصطدمت الطائرة بالبرج، ومن المنتظر التوصل إلى هذا من خلال تحقيق في الحادث.

يذكر أن الساحة كانت مطاراً عسكرياً، وقد أصبحت منذ العام الحالي مهبطاً خاصاً ولم تعد مخصصة لهبوط حركة النقل الجوي إلا لبعض المستخدمين.

 

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