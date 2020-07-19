بدء تطبيق قرار حظر الدخول للمشاعر دون ترخيص.. تعرف على مواقع نقاط المنع

تواصل – فريق التحرير:

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن شرطة المنطقة بدأت اليوم الأحد، في تطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، وعرفات، والمزدلفة) دون تصريح.

وكشفت الإمارة أن نقاط المنع تكمن حول المشاعر المقدسة في المواقع التالية :