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أطعمة تمنع تساقط الشعر.. تعرف عليها

أطعمة تمنع تساقط الشعر.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

تساقط الشعر من المشاكل التي تؤرق الرجال والنساء على السواء، وخاصة لدى النساء؛ حيث يؤكد الأطباء أن الأسباب قد تكون نفسية أن بسبب تناول أطعمة معينة، أو مشكلة وراثية، ولذلك ينصح بتناول بعض الأطعمة التي تحفز زيادة نسبة الحديد في الجسم والحد من تساقط الشعر.

وفي السياق، تقول الدكتورة سارة بروير المديرة الطبية في Healthspan إن السر في إيقاف تساقط الشعر وإعادة تحفيز نموه من جديد يكمن في اتباع نظام غذائي مناسب.

وأضافت “على سبيل المثال، لا تحصل امرأة واحدة تقريباً من كل 4 نساء على ما يكفي من الحديد لتعويض خسائر الدورة الشهرية، ولا تحصل امرأة من بين كل 10 على ما يكفي من اليود، مما قد يؤثر على وظائف الغدة الدرقية ويؤدي ذلك إلى تساقط الشعر”.

وتابعت بروير “إذا كنت تلاحظ أن شعرك رقيق، فيُنصح بتناول المزيد من الليجنان، تشمل مجموعة من البوليفينول، وهي مركبات موجودة في النباتات التي أظهرت قدرة على علاج مشاكل الهضم ومرض السكري وأمراض التنكس العصبي وفقدان الشعر.

وأفادت الدكتورة بروير أن “الباحثين وجدوا أن تناول كميات كبيرة من الليجنان يرتبط بانخفاض معدل تساقط الشعر وتجديد الشعر بشكل أفضل”، كما يمكن العثور على الليجنان في زيت بذور اليقطين وزيت بذور الكتان والبطاطا الحلوة.

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