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توقعات طقس الإثنين.. أمطار وزخات برد وغبار على عدة مناطق

توقعات طقس الإثنين.. أمطار وزخات برد وغبار على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها بشأن توقعات طقس الإثنين، وأشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي الممتد من الليث إلى جازان.

وتوقعت الأرصاد -بمشيئة الله – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومنطقة نجران، كذلك على مرتفعات عسير وجازان الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما توقع تقرير الأرصاد أن مدينة الأحساء قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 21 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.

 

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