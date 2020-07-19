«الجوازات» توضح المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة قبل فرض الغرامة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد، وذلك قبل فرض غرامة تأخير لتجديد هوية مقيم.

جاء ذلك بعد تفاعل من حساب”أبشر أعمال” مع تساؤل مغرد قال فيه: “تم تسديد رسوم تجديد الإقامة، يظهر لدى (المبلغ لا يكفي)، ليرد حساب “أبشر أعمال” على المغرد متسائلاً :”عزيزي العميل، هل لدى المقيم تابعين أو مرافقين؟”.

وبعد إجابة المغرد: “أنا مسدد 650 ويطلب مني سداد غرامه 1000 ريال علماً أن الإقامة انتهت أثناء التمديد 3 شهور”، وأحال حساب “أبشر أعمال” التساؤل إلى حساب “الجوازات” للإفادة.

وأوضح حساب “الجوازات” على موقع “تويتر”، أن الغرامة تُطبق بعد ثلاث أيام من تاريخ انتهاء هوية مقيم.