وظائف طبية وصحية شاغرة بـ«جامعة الملك خالد».. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد بمدينة أبها عن حاجتها للتعاقد على وظائف أطباء وأخصائيين صحيين على برنامج التشغيل الذاتي ضمن الفريق الطبي الموجه لمعالجة المرضى المصابين بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد أن شروط الوظائف تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يكون مرتبطاً بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو فُصل من وظيفة أو برنامج تدريبي.

أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ونفسياً.

أن يرفق بطاقة التصنيف المهني والتسجيل في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

إرفاق صورة من الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها بصيغة (PDF).

إرفاق خطاب مُصدق بالخبرات المطلوبة من الجهات التي سبق له العمل بها بصيغة (PDF).

أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار.

أن يقدم الطلب ويحمله مكتملاً خلال أسبوع من ظهور الإعلان على موقع الجامعة.

– وأشارت المدينة الطبية إلى أنه يمكن الاطلاع على التخصصات المطلوبة من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا)، وسيتاح رابط التقديم يوم الاثنين الموافق 20/ 07/ 2020 م (اضغط هنــا).