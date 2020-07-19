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«التجارة»: بدء التسجيل بموسم تخفيضات عيد الأضحى

«التجارة»: بدء التسجيل بموسم تخفيضات عيد الأضحى
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية لموسم عيد الأضحى الذي ينتهي بتاريخ 13 ذي الحجة 1441هـ الموافق 2 أغسطس 2020م، ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونياً، كما توفر الخدمة على التجّار استخدام الرصيد الخاص لديهم في نظام التخفيضات الإلكتروني.

ودعت “التجارة” أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الاجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

كما تمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمنشورة مسبقاً بقائمة المواسم لسنة 2020.

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