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بُشرى سارة من «أرامكو» بشأن «الأسهم المجانية» للمكتتبين الأفراد

بُشرى سارة من «أرامكو» بشأن «الأسهم المجانية» للمكتتبين الأفراد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنه تم تحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين في يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري.

وكانت شركة أرامكو السعودية، قد بدأت تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة في 8 يونيو الماضي، بعد احتفاظهم بالأسهم طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة.

وسيحصل الأفراد السعوديون على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم، كما سيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.

وكانت أرامكو قد بينت في وقت سابق آلية نقل الأسهم المجانية، حيث سينقل مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين خلال مدة أقصاها 75 يوم تقويمي من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية.

وبدأ تداول سهم أرامكو في السوق السعودية يوم 11 ديسمبر 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب لسعر السهم 10%.

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