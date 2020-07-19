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بشرى سارة من متحدث «الصحة» بشأن الحالات الحرجة لـ«كورونا» في المملكة

بشرى سارة من متحدث «الصحة» بشأن الحالات الحرجة لـ«كورونا» في المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن هناك تراجع في الحالات الحرجة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بنسبة 2.5 %، مؤكداً أن المؤشر يميل للتراجع
وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن التزام المجتمع بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار “كورونا” جعل مؤشر كورونا في المملكة مستقر.

وتابع قائلاً: “الدعم اللامحدود للقطاع الصحي، أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات”.

وعلى جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لم يثبت انتقال فيروس كورونا عبر الطعام.

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