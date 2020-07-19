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«الزعاق» يكشف توقيت دخول «موسم سهيل».. والموعد المتوقع لتحسن درجات الحرارة (فيديو)

«الزعاق» يكشف توقيت دخول «موسم سهيل».. والموعد المتوقع لتحسن درجات الحرارة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الخبير في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، إنه يتبقى 30 يوما تفصلنا عن “موسم سهيل”.

وأضاف “الزعاق” في فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أن “أول سهيل يسمى قويضة وفيها تبدأ درجات الحرارة في التحسن”.

وتابع الخبير الفلكي، بقوله: أن “العرب أطلقوا عليه اسم قويضة معناها صيف أقل ودرجات الحرارة تنخفض عما قبلها”.

سبب التسمية

و”موسم سهيل” هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، ولذلك سمي سهيلًا نسبة إلى السهل المرن، فخلاله تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة.

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