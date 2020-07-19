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في 7 مراكز مؤقتة.. «أمانة الرياض» تُطلق خدمة حجز موقع لبيع الأغنام

في 7 مراكز مؤقتة.. «أمانة الرياض» تُطلق خدمة حجز موقع لبيع الأغنام
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة إلكترونية لحجز موقع لبيع الأغنام في 7 مراكز مؤقتة.

وبحسب إعلان الأمانة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، فإن المراكز المؤقتة تتوزّع في أحياء القادسية، والجنادرية، والملقا، والعارض، وظهرة لبن، وبدر، وساحة السلام مول، شاملة بذلك مختلف أنحاء مدينة الرياض، حيث جُهزت المواقع بكافة الاحتياجات اللازمة لتتمكن من خدمة أكبر قدر من السكّان، وبما يتناسب مع حجم الإقبال على شراء المواشي في موسم عيد الأضحى وللحد من الزحام في أسواق الأنعام الرئيسية تطبيقًا لضوابط واشتراطات التباعد الاجتماعي.

فيما خصصت أمانة الرياض منصة عبر بوابتها الإلكترونيّة للاستفادة من الخدمةadha.alriyadh.gov.sa، ويتم الدخول إليها واختيار الموقع المراد حجزه من خلال بوابة النفاذ الموحد.

 

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