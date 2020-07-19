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إعلان موعد تدشين «صندوق الضمان الصحي».. يخدم منشآت «القطاع الخاص»

إعلان موعد تدشين «صندوق الضمان الصحي».. يخدم منشآت «القطاع الخاص»
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تواصل – فريق التحرير 

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن الخطة التشغيلية لصندوق الضمان الصحي الجديد  ستُحدث أثرًا كبيرًا على قطاع التأمين الصحي الخاص.

وذكر “المعارك، في بيان له، اليوم الأحد، أن إطلاق الخطة التشغيلية سيكون نهاية العام الجاري 2020م، مُضيفًا أن هذه الخطة اهتمت بالشريعة التأمينية التي استنفذت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي و البالغة 500 ألف ريال.

أهداف صندوق الضمان الصحي

ونوه المعارك أن برنامج صندوق الضمان الصحي التعاوني يحقق العديد من الأهداف الإستراتيجية للمجلس ومنها تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، وتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات و سياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والإبتكار في القطاع.

وأوضح أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين تتم دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية،لافتاً إلى أن نحو 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص ستستفيد من خدمات هذا الصندوق.​

وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق ذاكراً أنه سيحمل عبئاً ثقيلاً عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصاً المنشآت الصغيرة و المتوسطة و التي تشكل نسبتها 99,4% من إجمالي القطاع، على اعتبار أن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل.

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