تنبيه مهم من «شركة الكهرباء» للمستهلكين أصحاب المديونيات المتراكمة

تواصل- واس:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن المديونيات المتراكمة على أي مشترك، لا تعوق تسجيله في الفاتورة الثابتة، مبينة أن هدفها من ذلك هو التسهيل على المشتركين ومساعدتهم في تنظيم مصروفاتهم.

وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية، ما يعني أنها الخيار الأمثل لموازنة المصروفات بين الصيف والشتاء.

وذكّرت المشتركين، بأنه يمكنهم الاشتراك في الفاتورة الثابتة في أي وقت، بلا أي رسوم، وبأن الخدمة الكهربائية لن تقطع عنهم، حتى في حال كانت مستحقات الاستهلاك الفعلي أعلى من متوسط قيمة الفاتورة الثابتة، مفيدة أن هذه الخدمة، تجدد تلقائياً ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ كما يمكن للمشترك أن يلغيها في أي وقت بدون أي شرط.

الجدير بالذكر، أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية، ولا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، ولكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من نظام الفاتورة الثابتة، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

ويمكن تقديم طلب الاشتراك في الفاتورة الثابتة، من خلال موقع الشركة https://www.se.com.sa، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100، أو مباشرة عبر الرابط (هنا)