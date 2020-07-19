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10 علامات على نقص الحديد في الجسم.. تعرّف عليها

10 علامات على نقص الحديد في الجسم.. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة عن أعراض نقص الحديد بالدم، التي ربما لا يعلمها الكثيرين.

ووفقاً لصحيفة إكسبريس، فإنه عندما يصبح نقص هذا المعدن شديداً، تظهر الأعراض بشكل واضح، وتشمل ما يلي:

التعب الشديد
ضعف الجسم
شحوب الجلد
آلام في الصدر أو سرعة في ضربات القلب أو ضيق في التنفس
الصداع والدوار
برودة اليدين والقدمين
التهابات أو آلام في اللسان
هشاشية الأظافر
الرغبة الشديدة غير المعتادة في مواد غير الغذائية مثل الثلج أو النشاء
ضعف الشهية خاصة عند الرضع والأطفال الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد

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