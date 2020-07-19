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موعد إغلاق بوابات القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

موعد إغلاق بوابات القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض
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تواصل – واس:

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد غلق بوابة القبول، وإعلان النتائج .

وحدد موعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطلاب يوم الاثنين 29 / 11 / 1441 هـ الساعة (12) ظهراً ، وموعد غلق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات للطالبات يوم الثلاثاء 30 / 11 / 1441 هـ ، الساعة (12) ظهراً.
وسيكون موعد إعلان نتائج الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ ، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وحددت اللجنة يوم الخميس 2 / 12 / 1441 هـ موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة ،فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات يوم الاثنين 6 / 12 / 1441 هـ الساعة (12) ظهراً.
ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد ، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

وبينت اللجنة أنه سيجرى فرز أخير للطلاب فقط ، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1441 هـ، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.

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