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مصادر بـ«العدل» توضح: هل تحديث الصكوك العقارية مجاني؟.. 6 خطوات للاستفادة من الخدمة

مصادر بـ«العدل» توضح: هل تحديث الصكوك العقارية مجاني؟.. 6 خطوات للاستفادة من الخدمة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر، أن خدمة تحديث الصكوك العقارية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية تقدمها وزارة العدل بشكل مجاني ولازالت مقتصرة على البوابة الإلكترونية.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”عكاظ”، أنه في حالة إضافة الخدمة إلى الموثقين ستكون هناك رسوم يتحصل عليها الموثق مثل بقية الخدمات التي يقدمها الموثق ‏من تحرير وكالة شرعية أو إفرغ العقار أو توثيق عقود شركات.

ولفتت المصادر إلى عدم دقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ستظل الخدمة مجانا في وزارة العدل، وإذا ما أراد صاحب الشأن الحصول عليها عبر الموثقين والموثقات فهذا اختياره ولكنها ستكون بمقابل مالي.

6 خطوات للاستفادة من الخدمة

وتتاح الخدمة عبر بوابة العدل من خلال 6 خطوات مبسطة من خلال اختيار أيقونة تحديث الصكوك وتعبئة بيانات الصك وإرفاقه عبر المسح الضوئي ومن ثم تصل رسالة إحالة إلى كاتب العدل لإنهاء الإجراء دون الحاجة لأي مراجعة حيث يصبح الصك محدثا إلكترونيا ويمكن لمن يرغب طباعته عبر النظام.

ما هي خدمة الموثق

تجدر الإشارة إلى أن خدمة «الموثق» وفرت على المستفيدين الوقت والجهد لمن يرغب الحصول على بعض خدمات كتابات العدل خارج أوقات الدوام أو في الإجازات، عبر خطوات بسيطة وميسرة، تغني عن زيارة كتابات العدل، حيث يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، بأعلى درجات الأمان والموثوقية.

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