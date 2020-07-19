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«جوجل» تختبر تقنية جديدة تمكنها من توقع توقيت الزلازل قبل حدوثها

«جوجل» تختبر تقنية جديدة تمكنها من توقع توقيت الزلازل قبل حدوثها
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تواصل- وكالات:

أعلنت عملاق البرمجيات في العالم شركة “جوجل” أنها تختبر تقنية جديدة، يمكنها اكتشاف الزلازل وموجات تسونامي بصورة مبكرة وقبل وقوعها بفترات طويلة.

وأوضحت “جوجل” في تقرير نشره موقع “تايمز نيوز ناو” أنه يمكنها الكشف عن الزلازل وأمواج تسونامي بصورة مبكرة، عن طريق الكابلات البحرية التي تربط شبكة الإنترنت في كل العالم- وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

وأشارت “جوجل” إلى أنها أجرت مجموعة من الاختبارات على كابلات الألياف الضوئية للإنترنت تحت سطح البحر، ويمكن أن تكون مفيدة لأنظمة الإنذار من الزلازل وتسونامي في جميع أنحاء العالم.

وتم استخدام الألياف الضوئية منذ فترة طويلة لتطبيقات الاستشعار، موضحة أن هذه التقنيات فعالة لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ولكن التقنية الجديدة التي تطورها  يمكنها توقع الزلازل وتسونامي لأكثر من عشرات الآلاف من الكيلومترات.

كما يمكن لتلك التقنية القابلة للتطبيق على نطاق واسع، اكتشاف الاضطرابات في قاع البحر.

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