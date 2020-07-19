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غرامة 10 آلاف ريال.. «أمن الحج» يبدأ تطبيق عقوبة «الدخول للمشاعر» بدون تصريح

غرامة 10 آلاف ريال.. «أمن الحج» يبدأ تطبيق عقوبة «الدخول للمشاعر» بدون تصريح
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت قوات أمن الحج في منع دخول مخالفي أنظمة الحج إلى العاصمة المقدسة من اليوم الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، حيث سيُغرّم كل مخالف لهذا القرار بـ 10 آلاف ريال.

ووضعت قوات أمن الحج مراكز للضبط الأمني على مداخل المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) لمنع الغير مصرح لهم، وذلك على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة لضبط كل من يحاول التسلل عبر الطرق الزراعية والجبلية والترابية.

عقوبات المخالفين

وسيطبق رجال الأمن التعليمات على المخالفين كافة، وإعادتهم بعد تسجيل المخالفة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الناقلين للحجاج المخالفين، كما سيتم تطبيق عقوبة الإبعاد بحق المخالفين من المقيمين بعد تسجيل الخصائص الحيوية والمنع من دخول المملكة بعد تطبيق العقوبة بحقهم.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أهاب بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.

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