نظرة على أسعار «مواد البناء».. «الحديد» يخالف التوقعات وينخفض بنسبة 5.4%

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شهدت أسعار الحديد بالمملكة انخفاضًا بنحو 5.4%، مخالفًا لتوقعات زيادته السنوية تماشيًا مع مواد البناء الأخرى.

وانخفض سعر الحديد من 2713.34 ريالا للطن في يونيو من العام الماضي إلى 2574.39 ريالا في يونيو 2020، فيما سجّل انخفاضا شهريًا بلغ 3.5% بمقابل ارتفاعات متفاوتة شهدتها باقي مواد البناء، وفقًا لـ”الوطن”.

وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء لمتوسط أسعار مواد البناء بالمملكة أن أسعار الحديد شهدت ومنذ بداية العام الحالي تغييرات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض على عكس المواد الأخرى التي شهدت تغييرات طفيفة في السعر.

أسعار مواد البناء

وشهدت مواد البناء ارتفاعات سنوية مع تغييرات شهرية بسيطة حيث ارتفعت أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة 3.7% بعد أن ارتفع سعرها من 176.13 ريالا للمتر المكعب في يونيو 2019 إلى 182.56 في يونيو 2020، كما شهد الأسمنت ارتفاعا بنسبة 2.5% بعد ارتفاع سعره للكيس 50 كيلو من 13.10 في يونيو 2019 إلى 13.43 في يونيو 2020، في حين ارتفعت أسعار الكيابل بنسة 0.9% بعد أن شهد سعر المتر الطولي تغييرا بسيطا من 31.26 ريالا في يونيو 2019 إلى 31.54 في يونيو 2020، في حين شهد سعر الأخشاب ارتفاعا بنسبة 2.2% بعد أن ارتفع سعر المتر المكعب من 2634.24 ريالا في يونيو 2019 إلى 2693.58 في يونيو 2020.

تعليمات حكومية باستخدام الحديد المحلي

وبحسب، المستشار الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين فإن سوق الحديد بالممكلة قد شهد تذبذبات سعرية بسبب ارتفاع أسعار الحديد المنتج محليًا، حيث إن التعليمات الحكومية السابقة للوزارات كافة بإلزام المقاولين باستخدام الحديد المنتج محليًا في المشاريع الحكومية، بجانب ازدياد حجم مشاريع الإسكان وزيادتها المتتالية وحاجتها إلى الحديد، ومن جانب آخر هناك قرار السماح بتصدير الحديد للخارج خفف من زيادة توافر عرض الحديد السعودي بالسوق بشكل عام ورفع من قيمته السوقية، إضافة لتوقف حركة الاستيراد لفترة أشهر حاليا أثناء أزمة كورونا سبب شح الكميات بالمستودعات