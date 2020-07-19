الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

المرور يوضح شروط إسقاط سيارة تالفة من منصة «أبشر»

المرور يوضح شروط إسقاط سيارة تالفة من منصة «أبشر»
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور شروط إسقاط سيارة تالفة من سجلات منصة “أبشر”.

وأكدت “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أن هذه الشروط تتمثل في تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلات منصة أبشر.

وكانت إدارة “المرور” قد أوضحت خطوات تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر وتتمثل في الآتي:

– الدخول على موقع أبشر.

– اختيار «أبشر أفراد».

-اختيار خدمات «المركبات» ثم الضغط على «خدمات»

– الضغط على «تجديد رخصة السير».

– حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

– الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على «تجديد الاستمارة».

مواد ذات صلة

«المرور» يحدد موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبة

«المرور» يحدد موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبة

«المرور»: ضبط 2231 مركبة مخالفة للوقوف بالأماكن المخصصة لـ«ذوى الإعاقة»

«المرور»: ضبط 2231 مركبة مخالفة للوقوف بالأماكن المخصصة لـ«ذوى الإعاقة»

تنبيه من «المرور» بشأن موعد رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة»

تنبيه من «المرور» بشأن موعد رصد مخالفة «عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة»

«المرور» يوضح كيف تختار المسار المناسب لوجهتك عند الإشارة الضوئية

«المرور» يوضح كيف تختار المسار المناسب لوجهتك عند الإشارة الضوئية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>