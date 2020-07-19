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متحدث «النقل» يوضح حقيقة فرض رسوم على الطرق

متحدث «النقل» يوضح حقيقة فرض رسوم على الطرق
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل ياسر المسفر، حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم تعرفية على الطرق، نافياً هذه الأنباء.

وأكد “المسفر” – وفقاً لـ” عكاظ”-، أن تطبيق مثل هذه الرسوم يتطلب استكمال دراسات مستفيضة تشمل نواحي عدة منها المالية والفنية والقانونية التي تمكّن من تقييم مدى تأثير القرار على الحالة الاجتماعية والاقتصادية قبل الشروع في تنفيذه، وتتطلب موافقة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد التأكد من وجود طرق بديلة.

يُشار إلى أن وزارة النقل نشرت عبر موقعها الرسمي وضمن مبادراتها في رؤية 2030 «تحقيق إيرادات من أصول الطرق»، أنه يتم حالياً الصرف على صيانة الطرق وتشغيلها من الخزينة العامة وهذه المبادرة تهدف إلى صيانة البنية التحتية للطرق والمحافظة عليها وتشغيلها بالطرق المناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارها واستثمار اللوحات، مما يتماشى مع توجه الخصخصة الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

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