وظائف شاغرة في «المسجد النبوي» لحملة الماجستير والدكتوراه

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن رغبتها بدعم الجهاز بالكفاءات الشابة من حملة الماجستير والدكتوراه وذلك عن طريق نقل الخدمات على عدد من الوظائف في التخصصات التالية : ( هندسية ، تقنية ، إدارية ، مالية ، اللغات والترجمة ، إعلامية ،المكتبات ).

ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالية :( أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، توفر الخبرات المناسبة، أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية).

وترسل طلبات التقديم على البريد الإلكتروني الرسمي للموارد البشرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي (اضغط هنا) علمًا أن التقديم يبدأ من تاريخ 1441/11/28 هـ حتى 1441/12/8هـ.