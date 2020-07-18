استشاري: تناول المسكنات لفترة طويلة يسبب مشكلتين صحيتين

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حذر الدكتور سعد القحطاني، طبيب مبتعث، من خطورة استخدام المسكنات لمدة طويلة بدون استشار الطبيب المختص.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن كثرة استخدام المسكنات لمدة طويلة بدون معرفة سبب الألم أو الصداع ينتج عنه مشكلتين، الأولى عدم معالجة السبب الرئيسي للألم أو الصداع”.

وأضاف “القحطاني”: أن المشكلة الثانية للإفراط في تناول المسكنات تتمثل في تطور المرض لمرحلة خطيرة والإصابة بأمراض القلب أو الكبد أو الكلى.

وختم الدكتور سعد القحطاني بقوله: “الأفضل التوجه للدكتور أو المستشفى لمعرفة سبب الألم أو المرض”.