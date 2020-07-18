باستخدام الضوء.. تطوير رقاقة تنقل البيانات بسرعة قياسية

تواصل – وكالات:

تمكن باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتقنية في زيورخ، من تطوير رقاقة تستخدم الضوء لنقل البيانات دون فقدان جودة الإشارة وبسرعة مرور البيانات في شبكات الألياف الضوئية.

وقال أستاذ الضوئيات والاتصالات في المعهد، يورج ليوثولد: “إن الطلب المتزايد سيستدعي حلولًا جديدة، ومفتاح التحول في النموذج يكمن في الجمع بين العناصر الإلكترونية والفوتونية على رقاقة واحدة”.

ونقل موقع Interesting Engineering، عن ليوثولد أن “الاختبارات الأولية تشير إلى إمكانية ربط التقنيات لإنشاء أسرع رقائق مدمجة. نحن واثقون أن هذا الحل سيمهد الطريق أيضًا لنقل البيانات بشكل أسرع في شبكات الاتصالات البصرية مستقبلًا”.

وأنتج الباحثون دارات متجانسة صغيرة تحتوي على طبقة ضوئية وإلكترونية، وصُنعت الطبقة الفوتونية لاحتواء مُعدِّل شدة البلازما المعتمد على الهياكل المعدنية الموجهة للضوء لتحقيق معدلات بيانات عالية، بهدف تحويل الإشارات الكهربائية إلى إشارات بصرية أسرع.

وتُجمَع إشارات الدخل الأربع ذات السرعات المنخفضة وتُضخَّم لتشكيل إشارة كهربائية عالية السرعة.

وتمكن الباحثون من خلال هذه التقنية نقل البيانات بسرعة قياسية بلغت 100 جيجابت في الثانية باستخدام رقاقة جديدة في البداية.