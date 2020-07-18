الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

باستخدام الضوء.. تطوير رقاقة تنقل البيانات بسرعة قياسية

باستخدام الضوء.. تطوير رقاقة تنقل البيانات بسرعة قياسية
0

تواصل – وكالات:

تمكن باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتقنية في زيورخ، من تطوير رقاقة تستخدم الضوء لنقل البيانات دون فقدان جودة الإشارة وبسرعة مرور البيانات في شبكات الألياف الضوئية.

وقال أستاذ الضوئيات والاتصالات في المعهد، يورج ليوثولد: “إن الطلب المتزايد سيستدعي حلولًا جديدة، ومفتاح التحول في النموذج يكمن في الجمع بين العناصر الإلكترونية والفوتونية على رقاقة واحدة”.

ونقل موقع Interesting Engineering، عن ليوثولد أن “الاختبارات الأولية تشير إلى إمكانية ربط التقنيات لإنشاء أسرع رقائق مدمجة. نحن واثقون أن هذا الحل سيمهد الطريق أيضًا لنقل البيانات بشكل أسرع في شبكات الاتصالات البصرية مستقبلًا”.

وأنتج الباحثون دارات متجانسة صغيرة تحتوي على طبقة ضوئية وإلكترونية، وصُنعت الطبقة الفوتونية لاحتواء مُعدِّل شدة البلازما المعتمد على الهياكل المعدنية الموجهة للضوء لتحقيق معدلات بيانات عالية، بهدف تحويل الإشارات الكهربائية إلى إشارات بصرية أسرع.

وتُجمَع إشارات الدخل الأربع ذات السرعات المنخفضة وتُضخَّم لتشكيل إشارة كهربائية عالية السرعة.

وتمكن الباحثون من خلال هذه التقنية نقل البيانات بسرعة قياسية بلغت 100 جيجابت في الثانية باستخدام رقاقة جديدة في البداية.

مواد ذات صلة

تحركات مكشوفة وخصوصيتك في خطر.. احذف تطبيق «VivaVideo» فوراً

تحركات مكشوفة وخصوصيتك في خطر.. احذف تطبيق «VivaVideo» فوراً

أفضل طريقة لإزالة البيانات من هاتفك الذكي بأمان

أفضل طريقة لإزالة البيانات من هاتفك الذكي بأمان

توضيح من «هيئة الاتصالات» بشأن خدمات الترددات الإضافية

توضيح من «هيئة الاتصالات» بشأن خدمات الترددات الإضافية

متصفح «فايرفوكس» يضيف مميزات جديدة لحماية بيانات المستخدمين

متصفح «فايرفوكس» يضيف مميزات جديدة لحماية بيانات المستخدمين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة