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«تويتر» يعتذر عن الاختراق الناتج عن «تلاعب» بعدد من موظفيه

«تويتر» يعتذر عن الاختراق الناتج عن «تلاعب» بعدد من موظفيه
تويتر
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تواصل – وكالات:

أكد موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في مقال نشره على مدونته السبت أن القراصنة الذين نظموا الهجوم الواسع على حسابات مشاهير وشخصيات سياسية “تلاعبوا بنجاح بعدد صغير من موظفي” الشركة.

وأضاف أن القراصنة الإلكترونيين استهدفوا 130 حسابا ونجحوا في اختراق 45 منها نتيجة “استعمال أدوات متوفرة فقط لفرق الدعم الداخلي” في الشركة.

واستطاع القراصنة تحميل معطيات 8 من تلك الحسابات، وهي خاصية متاحة فقط لصاحب الحساب.

وتعرضت حسابات رسمية على تويتر تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، بينهم بيل جيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، لعملية قرصنة تمكن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة “بيتكوين” الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وجاء في التغريدات المقرصنة، التي ما لبثت أن حُذفت، أن أمام كل متابع لهذه الحسابات، مهلة 30 دقيقة، كي يرسل إلى عنوان محدد مبلغا بعملة بتكوين، ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وشكلت عملية الاختراق ضربة كبيرة لسمعة تويتر وتشكيك في قدرة الموقع على حماية حسابات مشتركيه.

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