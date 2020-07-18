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أُخفي عمداً.. محامي «خالد الدوسري» يقدّم دليلاً على عدم صلاحيته للمحاكمة

أُخفي عمداً.. محامي «خالد الدوسري» يقدّم دليلاً على عدم صلاحيته للمحاكمة
ارشيفية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف سعود بن قويد، محامي السجين في أمريكا خالد الدوسري عن مستند جديد، يؤكد عدم صلاحية “خالد” للمحاكمة بسبب مرض نفسي، مشيراً إلى أن المستند أُخفي عمداً ولم يقدم للمحكمة.

وقال “بن قويد”: إن النظام الأمريكي يلزم عند القبض على متهم بكتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية له وتزود المحكمة بالتقرير، وأنه بعد أسبوعين من اعتقال خالد أي في 14 مارس 2011 صدر تقرير طبي بيّن عدم صلاحية خالد للمحاكمة.

وأضاف المحامي أن ذلك التقرير أُخفي عن الجميع، وهو دليل لا يقبل الشك بإصابة خالد بمرض “الانفصام” ما يعني بطلان جميع الأدلة التي قدمت ضده قانوناً وأن ذلك من المسلّمات في القوانين الدولية التي تسعى للعدالة.

وتابع بن قويد: “في تاريخ 8 يناير 2015 تعرض الطبيب الذي كتب التقرير الحقيقي لخالد لعملية قتل داخل المستشفى وقام الجاني بالانتحار وكان الطبيب قد اخبر زملاءه بإحساسه بأن حياته معرضه للخطر ولا نستطيع الجزم وجود علاقه بمقتله وتقرير خالد”.

وختم المحامي بن قويد “تم التواصل مع عدة شركات أمريكية للمحاماة لزيادة الطاقم الذي يتولي الدفاع عن خالد الدوسري وسيتم الاختيار النهائي هذا الاسبوع لترتيب ملف القضبه في ظل الادلة الجديدة وقد يستغرق عملهم لعدة اشهر”.

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