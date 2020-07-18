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تغريم 27 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات في «الشمالية»

تغريم 27 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات في «الشمالية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، تغريم 27 مخالفًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأضاف متحدث شرطة منطقة الحدود الشمالية أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ألف ريال.

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