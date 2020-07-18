توقعات طقس الأحد.. غبار يعيق الرؤية على 7 مناطق والدمام تسجل 48 درجة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها بشأن توقعات طقس الأحد، وأشارت فيه إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، و الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية، ونجران، والمدينة المنورة.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

كما توقع تقرير الأرصاد أن مدينة الدمام قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 20 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.