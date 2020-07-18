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«سامسونج» تبدأ بتطوير شبكة 6G بسرعة 1 تيرابايت

«سامسونج» تبدأ بتطوير شبكة 6G بسرعة 1 تيرابايت
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة Samsung عمّا يمكن أن يحمله المستقبل لهواتفها الذكية التي تحظى بشعبية كبيرة، وحددت رؤيتها لشبكات 6G، التي تستهدف سرعات التنزيل المذهلة.

تريد شركة Samsung أن تصل إلى سرعة تيرابايت في الثانية، والتي تعادل 1000 جيجابايت، مما يجعل 6G أسرع بنحو 50 مرة من 5G، وهذا يمكّن المستخدم من تحميل فيلم سينمائي كامل الطول بدقة 4K Ultra HD في أقل من ثانية.

وستكون هذه السرعات العالية أيضاً قادرة على ملء كل مساحة القرص الصلب المتاحة في وحدات التحكم PS5 و Xbox Series X القادمة في ثانية واحدة. ستتمكن من تنزيل نسخة احتياطية من كل تطبيق وصورة وفيديو ورسالة مخزنة على جهاز iPhone الخاص بك في أقل من ثانية.

وفي الوقت الذي يتم فيه إطلاق شبكات Samsung 6G، من المحتمل أن تكون تنزيلات الأفلام والألعاب أكبر بكثير مما هي عليه الآن. ويمكن أن تصبح تقنية 6G مفيدة بالنسبة لتلفزيونات 8K، التي تفتقر حالياً إلى محتوى 8K الأصلي لمشاهدته بسبب بطء سرعات النطاق العريض.

ونظراً لأن متوسط ​​سرعات التنزيل لـ 4G يبلغ حوالي 10 ميجابايت، فإن سرعات التنزيل التي تستهدفها Samsung في 6G قد تكون ثورة في عالم سرعات الإنترنت.

وقال شونغ هوين تشوي، رئيس مركز أبحاث الاتصالات المتقدمة بشركة Samsung: “في حين أن تسويق 5G لا يزال في مرحلته الأولية، إلا أنه ليس من السابق لأوانه أبداً البدء في الاستعداد لـ 6G لأنه يستغرق عادةً حوالي 10 سنوات من بداية البحث لتسويق جيل جديد من تكنولوجيا الاتصالات”

وأضاف: “لقد أطلقنا بالفعل البحث والتطوير لتقنيات 6G من خلال البناء على الخبرة والقدرة التي تراكمت لدينا من العمل على أجيال متعددة من تكنولوجيا الاتصالات، بما في ذلك 5G. ومن الآن فصاعداً، نحن ملتزمون بتطوير تقنية 6G بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في مختلف المجالات الصناعية والأكاديمية والحكومية “

وأعلنت شركة Samsung أنها تتوقع أن يبدأ العمل على بناء معيار لـ 6G العام المقبل، والذي يمكن أن يكتمل العمل عليه في وقت مبكر من عام 2028. وأضافت شركة Samsung أنه سيتم طرح الشبكة الجديدة بعد ذلك للمستهلكين في حوالي عام 2030، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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