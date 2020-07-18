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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تفويض ولي عهد الكويت بممارسة بعض اختصاصات «الشيخ صباح»

تفويض ولي عهد الكويت بممارسة بعض اختصاصات «الشيخ صباح»
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تواصل – وكالات:

أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت، عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدستورية مؤقتًا، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

يشار إلى أن الديوان الأميري الكويتي أعلن في وقت سابق، دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية سائلين المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه.

 

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