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بعفو ملكي.. إطلاق سراح 302 من نزلاء السجون بالقصيم

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 302 من نزلاء السجون بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت لجان العفو بمنطقة القصيم سراح 302 مستفيد من العفو الملكي الكريم لعام 1441، بمناسبة شهر رمضان المبارك «كمرحلة سادسة»، خلال الفترة من 1441/10/15 وحتى 1441/11/16 والمشتملة على 284 سجينا مستفيدا من فرع النيابة العامة والدوائر بمحافظات المنطقة و18 نزيلا من دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبجهود مستمرة من قبل لجان العفو والقائمة على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام.

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