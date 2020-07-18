في قبضة رجال الأمن.. تشكيلات عصابية نفذت جرائم سرقة وسلب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في كافة مناطق المملكة خلال الأيام الماضية من ضبط عدد من المخالفين والمتورطين في تنفيذ جرائم سرقة وسلب.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو رصد من خلاله جانباً من جهود رجال الأمن حيث تم ضبط تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية حاولوا الهرب إلى خارج المملكة، تورطوا بسرقة مبلغ مالي قدره (خمسمائة وتسعة وتسعون ألف ريال) من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك بمحافظة جدة.

كما تم إلقاء القبض على 3 من الجنسية الآسيوية احتجزوا شخصاً من بني جلدتهم وطلبوا مبلغاً مالياً من ذويه لإخلاء سبيله.

وأكدت الأمن العام أنه جرى إيقافهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتورطين في هذه الجرائم لإحالتهم إلى النيابة العامة.