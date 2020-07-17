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من الركايب إلى الحَمَّالي ثم «الهاف».. شاهد.. كيف كان ينتقل «حجاج الرياض» قديمًا؟

من الركايب إلى الحَمَّالي ثم «الهاف».. شاهد.. كيف كان ينتقل «حجاج الرياض» قديمًا؟
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تواصل – فريق التحرير 

سلطت دارة الملك عبدالعزيز الأضواء على وسائل نقل حجاج الرياض قديمًا، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر داعيةً مشاهدي المقطع للسفر معها ومعرفة كيف كان ينتقل الحجاج بين الرياض ومكة قبل أكثر من 80 عامًا.

وقال الباحث في التراث، الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي إن الحجاج في الستينات الهجرية، كانوا يستخدمون الركايب في أول الأمر والتي كانت تستغرق للوصول إلى مكة المكرمة 20 يومًا على الطريق، فيما استخدم الحجاج بعدهاالحَمَّالي أبو خشب والحمالي أبو طابقين والهاف حيث كانت من أوائل السيارات التي نقلت حجاج الرياض وقراها قديماً.

وشرح “الوشمي” طريقة استخدام الحجيج لهذه السيارات القديمة، التي كان يعتمد عليها لتسهيل الوصول لمكة المكرمة واداء مناسك الحج.

وأوضح الباحث في التراث، أن سكان الرياض قديمًا كانوا يجتمعون بمكان يسمى”البراحات” وهو مكان تتوقف فيه السيارات التي تستأجر بغرض الحج.

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