4 عوامل تؤدي إلى تساقط الشعر.. تعرّف عليها

تواصل- وكالات:

توصل الأطباء إلى 4 عوامل تعد السبب الرئيسي للصلع، وتساقط الشعر بمعدل غير طبيعي بما يزيد عن 100 شعرة يومياً.

ووفقاً لوكالة ” سبوتنيك” الروسية ، نشر موقع “هيلث لاين” الطبي، عددا من الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر ومنها:-

العوامل الوراثية

تلعب العوامل الوراثية دورًا كبيرًا في تساقط الشعر، إذ يعاني العديد من الرجال والنساء من ترقق خفيف للشعر، بدءًا من الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، بسبب الوراثة.

الضغط والتوتر

يعد الضغط والإجهاد مشكلة كبيرة، ومن الشائع أن يعاني الأشخاص من تساقط الشعر المفرط نتيجة ارتفاع مستويات التوتر.

المشكلات الصحية

يمكن أن تتسبب العديد من الحالات الصحية في تساقط الشعر، بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية وفقر الدم وداء الثعلبة (وهو مرض مناعي يهاجم بصيلات الشعر)، والتهابات فروة الرأس مثل السعفة.

كما يمكن أن يحدث تساقط الشعر أيضًا بسبب الأدوية المختلفة المستخدمة لعلاج بعض الأمراض، مثل: السرطان، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل، ومشاكل القلب.

وقال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في تكساس هاريش. جانيجا “لمجرد أنك مصاب بالتهاب الأمعاء الالتهابي لا يعني أنك ستفقد الشعر تلقائيًا نتيجة لذلك..ومع ذلك، فإننا نرى هذا كثيرًا، لذا من الجيد أن ندرك أنه قد يحدث. والخطوة الأكثر أهمية هي النظر في ما قد يكون السبب الأساسي، حتى نتمكن من معالجة ذلك“.

التغيرات الهرمونية

تعد تقلبات الحياة، بما في ذلك المرض، والتغيرات الهرمونية مثل تلك التي تحدث خلال فترة الحمل والبلوغ وانقطاع الطمث من أسباب تساقط الشعر.