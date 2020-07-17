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لأول مرة.. «أمانة عسير» تستخدم الحاويات الضاغطة لجمع النفايات

لأول مرة.. «أمانة عسير» تستخدم الحاويات الضاغطة لجمع النفايات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي،  البدء في تشغيل الحاويات الضاغطة بعدد من المواقع لتكون المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الحاويات في المنطقة.

وأوضح أن الهدف من استخدام ، هذه الحاويات هو إحداث، نقلة نوعية على مستوى خدمات النظافة والمظهر العام للحد من عناصر التشوه البصري بمدينة أبها.

وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستضع حلولاً جذرية لتراكم النفايات وتقليل المساحات التي كانت تشغلها الحاويات، علاوة على تحسين المشهد الحضري.

ويتكون نظام الحاويات الجديد من حاوية يتصل بها جهاز لكبس النفايات بهدف تقليلها وتخفيض حركة سيارات نقل النفايات على الطرقات العامة.

وبيّن الحميدي أن أمانة المنطقة تسعى جاهدة لتطوير خدمات النظافة وإدارة النفايات والتخلص منها بشكل آمن باستخدام أحدث التقنيات.

 

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