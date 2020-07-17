«المرور»: ضبط 2231 مركبة مخالفة للوقوف بالأماكن المخصصة لـ«ذوى الإعاقة»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للمرور، عن نتائج الحملة الميدانية التي تشنها لضبط مخالفي تعليمات منع الوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن “إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت ٢٢٣١ مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.