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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى للمرشحين للسنة التحضيرية.. رابط الاستعلام

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى للمرشحين للسنة التحضيرية.. رابط الاستعلام
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تواصل – واس:

أعلنتجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصلبالدمام ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441 / 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً، عبربوابة القبول الإلكترونيةفي موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “تحقق من حالة الطلب” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد 28 /11/ 1441هـ الموافق 19 /07/ 2020م، حيث يمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح، أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفه تلقائياً، مؤكداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

ودعا آل مريح، الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة ضرورة الدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.

النسب الموزونة التي توقف عندها القبول للمسارات والكليات للعام الجامعي 1441 / 1442 هـ :

 

 

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