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وكالة السلامة الجوية الأوروبية تصدر تحذيراً عاجلاً للطائرات من التحليق فوق إيران

وكالة السلامة الجوية الأوروبية تصدر تحذيراً عاجلاً للطائرات من التحليق فوق إيران
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تواصل- وكالات:

حذرت وكالة السلامة الجوية الأوروبية الطائرات من التحليق فوق إيران.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز عربية” ، أكدت الوكالة خطورة تعرض الطائرات لصواريخ على غرار الطائرة الأوكرانية التي أسقطت قرب طهران مطلع العام الجاري.

وقالت الوكالة: “بسبب الوضع الأمني الخطير وغياب التنسيق بين سلطة الطيران المدني والعمليات العسكرية، هناك خطر من عدم التعرف على الطائرات المدنية” في أجواء إيران.

وأمرت الوكالة الطائرات بعدم التحليق على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم فوق إيران، مشيرة إلى احتمالية التعرض للاستهداف عن طريق الخطأ من قبل نظام الدفاع الجوي في البلاد.

ويأتي التحذير بعد مقتل العشرات إثر سقوط طائرة أوكرانية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، بصاروخ أطلقته ميليشيات الحرس الثوري بالخطأ أثناء استهدافها قواعد أميركية في العراق.

 

 

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