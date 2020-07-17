«حساب المواطن» يوضح 4 خطوات لتعديل دخل التابع

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن”، خطوات وطريقة تعديل دخل أحد التابعين لرب الأسرة في البرنامج، مؤكدًا أن عدم تطابق البيانات لأي تابع يؤدي إلى وقف صرف الدعم.

تعديل دخل التابع

وحول طريقة تعديل دخل التابع قالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار بهذا الشأن: “يجب تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين)، بعد ذلك يجب الانتقال إلى (الإفصاح عن الدخل)”.

وأضاف الحساب: أن الخطوات تشمل “الانتقال إلى (الإجراءات) يسار الصفحة، بعد ذلك يتم حذف أو تعديل دخل التابع ثم حفظ”.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.