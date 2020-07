تعرَّف على كيفية إخفاء حالات «واتساب» أو إظهارها لجهات اتصال محددة

تواصل – فريق التحرير:

تعتبر ميزة “الحالة” (Status) في تطبيق “واتساب” إحدى أكثر الميزات استخدامًا؛ حيث يستخدمها 500 مليون شخص يوميًا، وتتيح لمستخدمي التطبيق مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو القصيرة، والصور المتحركة GIF مع جهات الاتصال، ثم تختفي بعد 24 ساعة تلقائيًا.

لا يمكن لأحد أن يرى الحالات الجديدة التي تشاركها في واتساب إلا إذا كان رقم هاتفه مسجلًا في هاتفك، ورقم هاتفك مسجلًا في هاتفه، ويمكنك اختيار مشاركة الحالة مع جميع جهات اتصالك، أو مع جهات الاتصال التي تحدّدها فقط، ولكن في الوضع الافتراضي تتم مشاركة الحالات مع كافة جهات اتصالك.

ومع ذلك؛ يمكن أن يمثل هذا تهديدًا لخصوصية بعض المستخدمين، حيث لا يُفضل الكثيرون مشاركة صورهم الشخصية مع الجميع في قائمة جهات اتصال واتساب، ولكن لحسن الحظ هناك طريقة لإخفاء حالة واتساب أو إظهارها لجهات اتصال محددة مما يتيح لك حماية خصوصيتك:

فيما يلي كيفية إخفاء حالات واتساب أو إظهارها لجهات اتصال محددة:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الحساب) Account.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

ضمن قسم (من يستطيع أن يرى معلوماتي الشخصية) Who Can See my personal info، ستجد خيار (الحالة) Status، اضغط عليه.

سيظهر لك 3 خيارات، هي:

(جهات اتصالي) My contacts: سترى جميع جهات اتصالك الحالات الجديدة التي تقوم بمشاركتها.

(جهات اتصالي باستثناء…) My contacts except: سترى جميع جهات اتصالك الحالات الجديدة التي تقوم بمشاركتها في التطبيق عدا الأشخاص الذين تحددهم.

(المشاركة فقط مع…) Only share with: سترى جهات الاتصال التي تحددها الحالات الجديدة التي تشاركها.

لإخفاء حالات واتساب التي تشاركها في التطبيق؛ حدد خيار (المشاركة فقط مع..) Only share with.

ستظهر لك قائمة جهات الاتصال، حدد الأشخاص الذين تريد مشاركة الحالة معهم.

وإذا أرادت إظهار الحالات التي تشاركها للجميع، حدد خيار (جهات اتصالي) My contacts.