استشاري: مادة طبيعية متوفرة في المملكة تحمي من أمراض القلب والسكر والضغط

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أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن الطعام يكون صحيًا إذا تم تناوله دون تدخل بشري بالإضافة أو بالتصنيع، مبينًا أن العديد من طرق إعداد الطعام تقلل من فوائده الصحية.

وقال “الخضيري” عبر “تويتر”: يكون طعامنا صحيًا إذا تناولناه كما خلقه الله، بدون تدخّل البشر وإفساد البشر وذلك: إما بإزالة جزء مهم ومفيد مثل نزع قشر القمح وإعطائنا دقيق أبيض فقط 80% منه كربوهيدرات أو بإضافة أملاح عالية أو مواد تصنيعية للتثبيت أو الطعم أو إفساده بالحرق والقلي فيتحول لمواد أخرى متشربة بالزيوت والمضافات”.

وأضاف “الخضيري”: “طبيب بريطاني اسمه (بريكتي) عمل في إفريقيا، ولاحظ قلة أمراض القلب والسكر والضغط وسرطان القولون لديهم، ووجد أن السر في (النخالة) وقال عبارته الشهيرة (لو أننا وضعنا جميع أدوية العالم في كفة، ووضعنا النخالة في كفة، لتعادلت الكفتان)، وهي متوفرة في المطاحن، ويمكن إضافتها لأي نوع من الطعام”.