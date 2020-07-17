الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«جوجل» تطرح مميزات جديدة في تحديثها لـ «Gmail»

«جوجل» تطرح مميزات جديدة في تحديثها لـ «Gmail»
0

تواصل- وكالات

 بدأت شركة “جوجل” في الكشف عن تصاميم جديدة لبريدها الإلكتروني الشهير “Gmail“.

 ووفقاً لصحيفة إكسبرس أونلاين البريطانية، فإن من أبرز التحديثات التي وردت في بريد جوجل الالكتروني هو إسقاط جلسات  Hangoutمن الجانب الأيمن من البريد الوارد فيGmail، واستبدلتها ببرنامجGoogle Meetلتلبية الارتفاع الحاد في الطلب على مكالمات الفيديو.

 وهناك أيضاً خيارGoogle Chat، الذي يتيح لك إرسال رسائل فورية مع الزملاء أو الأصدقاء، في حال كنت تفضل إرسال رسالة نصية، بدلاً من الاتصال عبر الفيديو أو عبر مكالمة صوتية.

 لكن التغيير الأكثر فائدة هو القدرة على عرض ملف مستنداتGoogleالكامل جنباً إلى جنب مع مكالمةGoogle Meetالجارية، كل ذلك من خلال واجهةGmailعبر الإنترنت.

وستتمكن هذه الميزة  من تدوين الملاحظات أو قراءة جدول الأعمال أو تدوين الأفكار دون التبديل بين النوافذ أثناء مكالمة فيديو. الغرف هي أيضاً المكان الذي ستجد فيه القدرة على إنشاء محادثات جماعية للتعاون مع الزملاء والأصدقاء في مهام مختلفة.

 وإذا كنت تعمل على جهاز خفيف الوزن، مثلChromebookأوiPad ProأوSurface Pro، فيجب أن تكون إعادة التصميم هذه تعزيزاً كبيراً للإنتاجية لديك حيث يمكنك دمج كل شيء الآن في نافذة متصفح واحدة.

 

وتتيح لك إضافة علامات التبويب الجديدة أيضاً عرض “الملفات” و “المهام” المشتركة أثناء وجودك في اجتماع. وبالإضافة إلى مكالمات فيديوGoogle MeetداخلGmailعلى هاتفك الذكي وجهازك اللوحي، أضافتGoogleأيضاً الدردشة والغرف إلى شريط التنقل الذي يعمل على طول الجزء السفلي من الشاشة.

 

ولسوء الحظ، لا توجد معلومات حول متى سيكونGmailالجديد متاحاً لكل مالك حسابGoogleسواء عبر الإنترنت أو علىiPhoneأوAndroid.

 

 

مواد ذات صلة

«القطط الساحرة» تخترق حسابات مسؤولين أمريكيين في جوجل

«القطط الساحرة» تخترق حسابات مسؤولين أمريكيين في جوجل

بالفيديو.. كيفية تفعيل خدمة الاجتماع المرئي والصوتي في تطبيق «جيميل»

بالفيديو.. كيفية تفعيل خدمة الاجتماع المرئي والصوتي في تطبيق «جيميل»

تحديث جديد من «متصفح كروم» يقضي على أهم عيوبه

تحديث جديد من «متصفح كروم» يقضي على أهم عيوبه

قرار صادم.. «جوجل» توقف خدمات مهمة عن «واتساب وماسنجر وانسجرام»

قرار صادم.. «جوجل» توقف خدمات مهمة عن «واتساب وماسنجر وانسجرام»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة