الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«حساب المواطن» يوضح كيفية إبلاغ المستفيد بتاريخ الأهلية

«حساب المواطن» يوضح كيفية إبلاغ المستفيد بتاريخ الأهلية
0

تواصل- فريق التحرير:

أكد “حساب المواطن” أنه لابد من الموافقة على الاعتراض أولا وبناءً على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية للمستفيد من دعم البرنامج.

وأوضح ” حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المستفيدين ورد إلى حساب البرنامج على موقع “تويتر” حول متى يتم إبلاغه بتاريخ الأهلية، ليرد أنه سيتم إبلاغ المستفيد بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة.

وكان حساب المواطن قد أوضح خطوات الاعتراض على النحو التالي:

  • ادخل البوابة الرسمية لبرنامج حساب المواطن.
  • ادخل الصفحة الرئيسية لبرنامج المواطن ثم صفحة الدفعات
  • اضغط على تقديم الشكوى.
  • اضغط على تقديم شكوى على الدفعة الحالية.

 

مواد ذات صلة

شرطة مكة: القبض على مواطن ومقيم إثيوبي يروجان “المسكرات”

شرطة مكة: القبض على مواطن ومقيم إثيوبي يروجان “المسكرات”

«الأرصاد» تتوقع: رياح نشطة مثيرة للغبار على 5 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: رياح نشطة مثيرة للغبار على 5 مناطق

مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً بتداولات بلغت أكثر من 5.7 مليار ريال

مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً بتداولات بلغت أكثر من 5.7 مليار ريال

توقعات بأمطار رعدية على جازان.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

توقعات بأمطار رعدية على جازان.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>