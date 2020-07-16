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«التجارة» توضح موعد عودة المبالغ المالية لحساب العميل بعد إلغاء الشراء إلكترونياً

«التجارة» توضح موعد عودة المبالغ المالية لحساب العميل بعد إلغاء الشراء إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

ألزم نظام التجارة الإلكترونية، المتاجر الإلكترونية بالعمل على تنظيم ضوابط الإعلان التجاري، وحق المستهلك في استرجاع السلعة، أو إلغاء العملية في حال تأخر التسليم والتنفيذ لأكثر من15 يوماً.

وأوضحت وزارة التجارة أن المتجر يلتزم بإلغاء عملية البيع فور طلب المستهلك، ويمكن للمستهلك التواصل مع التاجر لمعرفة حالة الإلغاء ومعلومات رفع طلب استرداد المبلغ المالي المدفوع إلى حساب المشتري بالبنك.

وأفادت التجارة أنه في حال تأخر المتجر بإلغاء ورفع الطلب للبنك يتم رفع بلاغ تجاري عبر هاتف 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري، وأنه عند الدفع ببطاقة مدى تعود الأموال مباشرة بعد رفع المتجر طلب الإلغاء للبنك واستكمال إجراءاته.

وأكدت أنه عند الدفع بالبطاقة الائتمانية (فيزا وماستر كارد وغيرها) وبعد رفع المتجر طلب الإلغاء للبنك تعود الأموال خلال 14 يوم اعمل كحد أقصى.

كما بيّنت أنه في حال تأخر وصول المبلغ إلى حساب المستهلك فعليه التواصل مع البنك الخاص به، وفي حال عدم التجاوب من البنك يمكن للمستهلك أن يلجأ إلى مؤسسة النقد السعودي (ساما) .

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