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حذرت من الإعلانات المشبوهة.. «التقاعد»: ليس لدينا نشاطات استثمارية للمتقاعدين

حذرت من الإعلانات المشبوهة.. «التقاعد»: ليس لدينا نشاطات استثمارية للمتقاعدين
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، من الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مؤسسة التقاعد، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تذكر دائماً أن المؤسسة العامة للتقاعد لا علاقة لها بأي نشاطات استثمارية للمتقاعدين”.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أعلنت، في وقت سابق، أن معاشات التقاعد لشهر يونيو الماضي بلغت ستة مليارات وثمانمائة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتي ألف متقاعد ومستفيد.

وفي إطار خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر يونيو، أصدرت المؤسسة أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش ، وأكثر من 9 آلاف بطاقة تقاعدية إلكترونية، وبلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر يونيو أكثر من 10 آلاف تحميل.

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