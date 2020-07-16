نصائح مهمة لموظفي العمل المكتبي.. تجنبكم «آلام العظام»

وأشارت الرابطة إلى أن أعراض المتلازمة تتمثل في الشعور بوخز أو خدر في الأصابع، خاصة الإبهام والسبابة والوسطى، وغالبا ما تظهر الآلام ليلاً.

وفي وقت لاحق يمكن أن يمتد الألم ليشمل الساعد وصولا إلى منطقة الكتف ومؤخرة العنق. ولتجنب هذه المتاعب ينبغي أخذ فترات راحة منتظمة وتجنب التحميل الخاطىء المستديم، مع مراعاة استخدام لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم صحي لراحة الجسم.