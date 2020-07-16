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نصائح مهمة لموظفي العمل المكتبي.. تجنبكم «آلام العظام»

نصائح مهمة لموظفي العمل المكتبي.. تجنبكم «آلام العظام»
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تواصل – وكالات:

يحذر الأطباء من خطورة الجلوس على المكاتب لفترات طويلة بسبب تأثير ذلك على العظام والصحة بصفة عامة.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي، التي تحدث بسبب تضيق العصب في معصم اليد.

وأشارت الرابطة إلى أن أعراض المتلازمة تتمثل في الشعور بوخز أو خدر في الأصابع، خاصة الإبهام والسبابة والوسطى، وغالبا ما تظهر الآلام ليلاً.

وفي وقت لاحق يمكن أن يمتد الألم ليشمل الساعد وصولا إلى منطقة الكتف ومؤخرة العنق.

ولتجنب هذه المتاعب ينبغي أخذ فترات راحة منتظمة وتجنب التحميل الخاطىء المستديم، مع مراعاة استخدام لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم صحي لراحة الجسم.

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