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«التنمية الاجتماعية»: التحقيق في استغلال طفلة عبر قنوات التواصل الاجتماعي

«التنمية الاجتماعية»: التحقيق في استغلال طفلة عبر قنوات التواصل الاجتماعي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تنسق مع الجهات المختصة للتحقيق في استغلال طفلة في قنوات التواصل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة على موقع “تويتر” : “توضح الوزارة أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال طفلة في قنوات التواصل الاجتماعي بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية”، وأضاف أنه “سيتم اتخاذ اللازم”.

جدير بالإشارة إلى أن مغردين كانوا قد انتقدوا قيام طفلة بنشر إعلانات لا تناسب عمرها عبر حسابها في سناب شات.

وأهاب متحدث «التنمية الاجتماعية» بالجميع الإبلاغ عن أي حالة استغلال للأطفال لغرض التكسب أو الشهرة أو أي أسباب أخرى من خلال الاتصال على الرقم ( 1919) الخاص بمركزبلاغات العنف الأسري.

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