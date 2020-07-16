بالصور… إزالة آثار العاصفة الرملية في ساحل عسير

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باشرت بلدية الساحل بمنطقة عسير عمليات إزالة الرمال التي خلفتها العاصفة التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً مما تسبب في إرباك الحركة المرورية على الطرقات وتضرر العديد من المواقع .

من جهته، أوضح رئيس بلدية الساحل الأستاذ “علي سعيد آل جلبان” أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي ، مبيناً أن البلدية شرعت فور انتهاء العاصفة في عمليات إزالة الرمال وإعادة الحياة لطبيعتها في كافة المواقع المتضررة في كل من الواجهة البحرية والطرق الرئيسية والأحياء .

وأضاف”آل جلبان” أن البلدية سخّرت لهذه الأعمال كافة الكوادر البشرية والمعدات حيث شارك في الأعمال عدد 100 عامل و 8 مراقبين مدعومين بعدد 15 معدة انتشرت في كافة المواقع حيث جرى العمل على سرعة إزالة الآثار وعودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى .