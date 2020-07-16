الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالصور… إزالة آثار العاصفة الرملية في ساحل عسير

بالصور… إزالة آثار العاصفة الرملية في ساحل عسير
0

تواصل – فريق التحرير:

باشرت بلدية الساحل بمنطقة عسير عمليات إزالة الرمال التي خلفتها العاصفة التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً مما تسبب في إرباك الحركة المرورية على الطرقات وتضرر العديد من المواقع .

من جهته، أوضح رئيس بلدية الساحل الأستاذ “علي سعيد آل جلبان” أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي ، مبيناً أن البلدية شرعت فور انتهاء العاصفة في عمليات إزالة الرمال وإعادة الحياة لطبيعتها في كافة المواقع المتضررة في كل من الواجهة البحرية والطرق الرئيسية والأحياء .

وأضاف”آل جلبان” أن البلدية سخّرت لهذه الأعمال كافة الكوادر البشرية والمعدات حيث شارك في الأعمال عدد 100 عامل و 8 مراقبين مدعومين بعدد 15 معدة انتشرت في كافة المواقع حيث جرى العمل على سرعة إزالة الآثار وعودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى .

 

مواد ذات صلة

الأكثر إعجاباً.. صورة رجل مرور يساعد أسرة تعطلت مركبتهم على طريق السودة بعسير

الأكثر إعجاباً.. صورة رجل مرور يساعد أسرة تعطلت مركبتهم على طريق السودة بعسير

تدشين 120 سرير للعناية المركزة بمستشفى عسير لمواجهة «كورونا»

تدشين 120 سرير للعناية المركزة بمستشفى عسير لمواجهة «كورونا»

«مدني عسير» ينتشل جثة مواطن سقط من مرتفعات «السودة».. وتنبيه مهم للمتنزهين

«مدني عسير» ينتشل جثة مواطن سقط من مرتفعات «السودة».. وتنبيه مهم للمتنزهين

توقعات بأمطار غزيرة وجريان للسيول في عسير.. تنبيهات مهمة من الدفاع المدني

توقعات بأمطار غزيرة وجريان للسيول في عسير.. تنبيهات مهمة من الدفاع المدني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>