وظائف شاغرة بـ «جامعة الملك فيصل».. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل 17 وظيفة للسعوديين وذلك بنظام العقود المؤقتة.

من جهته، أوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، وأن لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

وأضاف “الزهراني”: “على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفًّا واحدًا، ويشمل المستندات والمرفقات التالية على صيغة (PDF)”.

قائمة الوظائف وشروطها

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أوراق التقديم: